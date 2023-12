Coopération interministérielle : le rapport d’activités 2024 sera présenté par thèmes

Photo : YONHAP News

L’année prochaine, les différents services gouvernementaux feront leur rapport d’activités du Nouvel an devant le président de manière thématique, et non de manière sectorielle en faisant la distinction des organismes. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan.Prenons pour exemple le problème de la baisse de la natalité. Cette année, le ministère de la Santé et du Bien-être, le ministère de l'Egalité des sexes et de la Famille ainsi que le Comité présidentiel sur la société vieillissante et la politique démographique présenteront, conjointement, les dispositifs à mettre en place.Cette mesure semble refléter l’idée de Yoon Suk-yeol, qui estime que la coordination entre les ministères est indispensable pour relever les défis nationaux avec plus d’efficacité. Selon lui, il faut « abattre les murs des ministères ». Il l’a d’ailleurs souligné hier, lors du conseil des ministres. Ce changement intervient, soulignons-le, à la troisième année de son mandat et à trois mois des élections législatives de 2024.La présentation des plans d’activités débutera à la deuxième semaine de janvier. Elle concernera notamment les trois réformes menées par le gouvernement : une sur le travail, une autre sur l’éducation et la troisième concernant les pensions. Les sujets exacts devraient être précisés la semaine prochaine. Les autorités publiques envisagent également de faire assister des experts privés à ce processus.