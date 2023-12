Séoul durcira le contrôle des exportations vers la Russie

Photo : YONHAP News

Séoul prévoit de durcir le contrôle de ses exportations vers la Russie à partir du début 2024. Cette restriction concerne principalement des articles susceptibles d’être réutilisés en armement, tels que les équipements lourds pour les travaux, les batteries rechargeables, les machines-outils et les pièces détachées d’avions.Quant aux voitures, le HS Code et la cylindrée seront ajoutés aux critères de contrôle des ventes en Russie. La Corée du Sud interdit actuellement d’exporter les véhicules d’une valeur de moins de 50 000 dollars. A partir de l’année prochaine, elle compte aussi désigner les voitures civiles avec un moteur de plus de 2 000 ㎤ comme interdites à l’exportation. De ce fait, les entreprises ne pourront plus vendre des engins de taille moyenne vers Moscou ou Minsk.Cependant, elles pourront recevoir des permissions d’exportation dans certains cas. Les conditions : soit que les contrats aient été signés avant l’annonce de modification de la loi, soit qu’il s’agisse d’exportations vers leurs filiales.Cette nouvelle mesure entrera en vigueur au début de l’année prochaine. Le ministère projette, à cette fin, d’organiser une réunion d’explications en janvier. Il fournira aussi aux entreprises des notices informatives sur le nouveau système et sur les produits concernés.