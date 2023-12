Législatives 2024 : vers un ajout d'une vérification manuelle lors du dépouillement ?

Photo : KBS News

Grand changement pour le dépouillement des suffrages des élections législatives d’avril prochain : la commission électorale nationale envisage de faire vérifier les bulletins de vote, une fois de plus, en les faisant feuilleter avec la main pour mieux éliminer le vote blanc et nul.Jusqu’ici, une fois le scrutin terminé, dans les bureaux de vote, les bulletins étaient scannés par un appareil de classification qui triait les voix valables. Puis, ils étaient comptés par la machine à voter. Les scrutateurs observaient, eux, ce processus à l’œil nu. La nouvelle opération manuelle sera alors introduite entre ces deux étapes.L’objectif : augmenter la confiance et la transparence de l’élection. En effet en novembre dernier, Yoo Sang-beom, le député du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, avait soulevé des doutes sur le fait que les scrutateurs n’arrivaient pas à vérifier le tamponnage par le superviseur du bureau de vote de la totalité des suffrages exprimés.Selon la commission électorale, l’ajout de cette procédure supplémentaire est envisagé à cause de soupçons de fraude électorale, et ce alors même que la précision du classificateur de bulletins a été prouvée au cours de nombreux contentieux électoraux. L’organisme étudie également le moyen de n’accorder l’accès aux urnes et aux bulletins qu’aux fonctionnaires.