Naissance : baisse de 8,4 % en octobre sur un an

Photo : YONHAP News

Le nombre de nouveaux-nés s’est élevé à 18 904 en octobre en Corée du Sud. Selon l’Institut national des statistiques (Kostat), ce chiffre a reculé de 8,4 % en glissement annuel.A titre de comparaison, les mois d’août et de septembre ont été marqués par des chutes de 12,8 % et de 14,6 % sur un an. Le pays a ainsi poursuivi sa tendance baissière du nombre de bébés pour le treizième mois consécutif. Le taux de natalité, soit le nombre de naissances pour 1 000 habitants, était lui de 4,4. Il s’agit d’une baisse de 0,4 en rythme annuel.Par ailleurs, le pays du Matin clair a recensé le mois dernier 30 793 décès, 3,4 % de plus que novembre de l’an dernier. Par conséquent, sa population a diminué de 11 889 personnes. Ce phénomène a été observé sur tout le territoire, sauf dans la ville de Sejong.Le nombre de mariages a lui augmenté de 1 % pour atteindre 15 986 mais celui de divorces a progressé lui aussi. En atteignant 7 916, il est en hausse de 6 %.