Météo : attention aux particules fines

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il fait beau sur l’ensemble du territoire mais attention, l’indice de concentration des particules fines annonce que la qualité de l’air est mauvaise. En sortant, pensez donc à mettre votre masque !Le ciel sera dégagé sur tout le sud de la péninsule même si quelques nuages seront toujours présents dans le Jeolla.Côté températures, le froid s'est atténué dans la journée d'hier et le mercure est revenu à la normale ce matin. Il faisait entre -6°C à Chuncheon et 7°C sur l’île méridionnale de Jeju. A Séoul, il n’est pas monté au-dessus de -3°C et il faisait entre -1°C et -4°C sur l’ensemble du territoire intérieur.Cet après-midi, le beau temps restera au rendez-vous et les températures seront douces : il fera 6°C dans la capitale, 10 à Daegu et dans le Jeolla et 12 à Busan. Jeju enregistrera la maximale avec 14°C.