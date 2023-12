L’acteur Lee Sun-kyun retrouvé mort à Séoul

Photo : YONHAP News

L’acteur Lee Sun-kyun a été retrouvé mort, ce matin, dans une voiture à Séoul. Il avait 48 ans. La police avait reçu, aujourd’hui à 10h12, un appel de son manager. Selon ce dernier, il était sorti après avoir laissé un mot ressemblant à un testament à son épouse.L’acteur du film oscarisé « Parasite », soupçonné d’avoir consommé des stupéfiants, était interrogé par la police depuis octobre dernier, mais avait formellement nié ces accusations. Il avait subi, jusqu’à présent, trois enquêtes sévères et avait été testé négatif à la drogue à trois reprises. Ces examens avaient été effectués par le Service national de médecine légale (NFS).Lee était accusé d’avoir consommé du cannabis et de la kétamine à plusieurs reprises au domicile d’une hôtesse de bar. Il avait toutefois affirmé qu’elle mentait sur la nature de ces produits et avait déposé, de son côté, une plainte contre elle pour chantage et menace.