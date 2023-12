Le président de l’Assemblée nationale s’entretient avec le Premier ministre japonais

Photo : YONHAP News

Le président de l’Assemblée nationale a rencontré aujourd’hui le Premier ministre japonais, Fumio Kishida, au Japon. Kim Jin-pyo a demandé à Tokyo de coopérer activement à l’enquête sur le massacre de Coréens après le séisme de Kanto en 1923, ainsi qu'au retour de leurs dépouilles.Selon le Parlement sud-coréen et Kyodo News, Kim a souligné que les relations des deux pays s’étaient améliorées grâce à leurs sept sommets bilatéraux de cette année. Il a ainsi indiqué que cela a abouti au renforcement de la coopération entre Séoul, Tokyo et Washington, notamment grâce à la restauration de swap de devises, la levée des restrictions sur les exportations et la relance des échanges humains. Selon lui, ce sont des signes encourageants de réchauffement de la relation bilatérale.Kishida a déclaré, de son côté, que les échanges entre les élus sud-coréens et japonais constituaient des piliers solides des liens entre les deux nations. Enfin, il a partagé l’avis de son interlocuteur sur la nécessité pour Séoul et Tokyo de ressentir une amélioration de leurs relations.