PPP : son ancien patron Lee Jun-seok va créer son propre parti

Photo : KBS News

L’ancien patron du Parti du pouvoir du peuple (PPP), Lee Jun-seok, a annoncé hier son départ de la formation présidentielle. Il a aussi fait part de son intention de créer un nouveau parti à l'approche des élections législatives de 2024.Lors d’une conférence de presse, organisée dans un restaurant de Séoul, Lee a déclaré qu’il avait décidé de s'en aller après y avoir mûrement réfléchi pendant plusieurs mois. Il a déclaré qu’il renoncerait à tous ses biens politiques au sein du parti.L’ex-chef du PPP a expliqué qu’il avait pris cette décision pour l’avenir, et non à cause des mauvais traitements du parti à son égard. Cependant, il l’a ensuite critiqué très sévèrement. Selon lui, certains membres pensent qu’ils doivent considérer leurs adversaires comme le mal en ces temps de crise. Il s’est interrogé sur les raisons de l’adoption d’un langage toujours plus agressif et tourné vers le conflit. Pour lui, ce n’est pourtant plus d’actualité : cela fait déjà deux ans que les élections présidentielles se sont terminées.Lee a aussi officialisé la création de son nouveau parti. Il a indiqué que la plupart des hommes politiques, dont le président de la République, sont trop âgés et ne pourront pas poursuivre leur carrière pendant plus de dix ans. Alors, ils ne seront pas aptes à résoudre les problèmes de formation de talents scientifiques, d’éducation et du faible taux de natalité. Le jeune homme politique a affirmé qu’ils en sont conscients, et essaient juste de régler ces questions sur le court terme pour qu’elles ne posent pas de problème durant leur mandat. Pour lui, ceci n’est en aucun cas une politique tournée vers l’avenir, alors que c’est ce dont le pays a besoin.