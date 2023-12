Pyongyang : Kim Jong-un souligne l’achèvement des préparatifs de guerre

Photo : YONHAP News

Hier, en Corée du Nord, le Comité central du Parti des travailleurs a poursuivi son assemblée plénière qui avait commencé la veille. Selon son organe officiel, le Rodong Sinmun, Kim Jong-un a annoncé à cette occasion les orientations à adopter l’année prochaine.Le dirigeant nord-coréen a affirmé que la situation politique de la péninsule avait atteint un point critique en termes de tensions et de sécurité. Selon lui, ce serait à cause des manigances des Etats-Unis contre Pyongyang. Il faudrait alors intensifier les préparatifs de guerre en matière d’industrie militaire, de défense civile, ainsi que d’arme nucléaire.Le média nord-coréen a annoncé que la réunion avait porté sur le développement de la coopération stratégique avec les pays s’opposant à l’impérialisme de Washington, ainsi que les relations diplomatiques entre Séoul et ce dernier.D’ailleurs, le numéro un nord-coréen a déclaré que 2024 serait l’année décisive de la mise en œuvre du plan quinquennal de développement économique, qui a débuté il y a trois ans. Il a ainsi évoqué les défis à relever, notamment dans l’industrie légère, la construction et des secteurs clé tels que la métallurgie, la chimie et l’électricité.Initié en 2019, ce rassemblement annuel vise à faire le bilan de l’année écoulée et à présenter les politiques pour l’année suivante.