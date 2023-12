Enquêtes spéciales : la majorité et l’opposition vont s’affronter en séance plénière

Photo : YONHAP News

Cet après-midi, deux projets de loi sur des enquêtes spéciales du Parquet seront déposés et votés lors de la dernière session plénière de 2023 de l’Assemblée nationale. Rappelons que l’une d’entre elles porte sur des soupçons de manipulation d’action boursière concernant la première dame Kim Keon-hee. L’autre, implique notamment Kwak Sang-do, ancien député du Parti du pouvoir du peuple (PPP) dans une affaire relative au « club des 5 milliards de wons ».Ces textes avaient été désignés, en avril dernier, à l’initiative du Minjoo, comme des sujets à traiter dans le cadre du système dit de « fast track ». Ce dernier empêche les projets ou les propositions de loi controversés de rester trop longtemps sans vote. La première force de l’opposition avait prévu une adoption pour aujourd’hui. Puisqu’elle compte plus de 180 sièges, il sera difficile pour la formation présidentielle de l’en empêcher.Le PPP considère toujours ces enquêtes comme inacceptables. Il avait tenu, lundi dernier, une réunion d’urgence, et décidé de proposer au président sud-coréen d’exercer son droit de veto pour bloquer le projet de loi visant son épouse.Lee Jae-myung, le président du parti de centre-gauche, a quant à lui déclaré hier, que ces projets seraient votés selon les lois et les principes de la République en séance plénière. Il n’a pas oublié d’exhorter le PPP à coopérer activement aux enquêtes. Concernant celle visant la première dame, il a affirmé que l’utilisation du veto présidentiel serait un « acte de négation de la Constitution ».