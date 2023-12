Météo : le soleil brille mais portez un masque !

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, il fait beau en Corée du Sud. Malgré quelques nuages à déplorer dans certaines régions comme le Jeolla ou l’île de Jeju, ils ne seront pas assez épais pour cacher les rayons du soleil. Ce qui risque de les bloquer, en revanche, c’est la pollution. En effet, l’indice de saturation en particules fines est très élevé ce jeudi, et la qualité de l’air a été classée comme malsaine pour toute la journée. Le ministère de l'Environnement a alors exhorté la population à faire attention, en réduisant autant que possible les sorties et en portant un masque KF94 dehors.En ce qui concerne les températures, ce matin il fait entre -4°C à Chuncheon et Andong et 9°C à Jeju. Le mercure est descendu -2°C dans le Chungcheong et le Jeolla du Nord, et à -1°C à Séoul, Cheongju, Ulsan et Daegu.Cet après-midi, la température s’élèvera entre 10 et 13°C sur toute la côte est. Dans la moitié ouest, il fera plus froid, avec une amplitude comprise entre 5 pour la capitale et 8°C à Mokpo. La maximale sera, comme toujours, pour Jeju avec 16°C.