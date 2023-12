Nouvel An : 1,17 million de personnes attendues pour accueillir 2024

Photo : YONHAP News

Dans le cadre des fêtes de fin d’année, de nombreux événements sont prévus : les soirées du Nouvel An, les frappes de cloches du réveillon, et le fameux premier lever de soleil de 2024. Dans ce contexte de grands rassemblements, le quartier général de la police a annoncé, hier, que 8 277 policiers seront mobilisés pour apporter un soutien actif à la gestion de la sécurité, sur 132 sites à travers le pays.Les forces de l’ordre estiment que plus de 1,17 million de personnes se rassembleront pour le Nouvel An, et a mené des inspections de sécurité conjointes avec les autorités locales, les pompiers et d'autres agences concernées pour gérer la foule. Le 1er janvier, un centre de gestion sera opérationnel pour gérer la situation sur place.En prévision de l'événement de sonnerie des cloches à Bosingak à Séoul, où plus de 100 000 personnes sont attendues, la police prépare plus de 2 300 agents pour contrôler la circulation et gérer le public le long des boulevards Sejong et Jongno, entre autres.Pour les levers de soleil sur la plage de Gyeongpo à Gangneung et sur la baie Gancheolgot à Ulsan, la police déploiera environ 300 et 100 agents pour prévenir les accidents. Sur certains sites, même, des forces spéciales seront mobilisées pour prévenir le terrorisme et d'autres crimes motivés par des intentions malveillantes.