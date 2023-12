Yoon Suk-yeol nomme encore de nouveaux vice-ministres

Photo : YONHAP News

Le président de la République continue de remplir les postes vacants suite au départ de plusieurs de ses ministres à l’approche des élections législatives de 2024. Il a d’abord nommé quatre nouveaux vice-ministres.Kim Yoon-sang, le chef du Service en charge de l'approvisionnement public (PPS), a été nommé deuxième vice-ministre de l'Economie et des Finances. Le Bureau présidentiel de Yongsan a justifié son choix en le présentant comme un officiel qui s’occupe depuis longtemps déjà des politiques budgétaires.Yoon a désigné Shin Young-sook, ancienne directrice de l’Institut de développement des ressources humaines nationales (NHI), comme vice-ministre de l'Egalité des sexes et de la Famille. Jin Hyun-hwan, le chef de l’Office du logement et des terres du ministère du Territoire, des Infrastructures et des Transports, est devenu premier vice-ministre de son ministère. Il en est de même pour, Song Myung-dal, qui était chef de l’Office des politiques maritimes du ministère des Océans et de la Pêche.Ce n’est pas tout. Kim Dae-ki, le secrétaire général du bureau présidentiel, a démissionné aujourd’hui. Yoon a donc désigné Lee Kwan-sup, le premier secrétaire à la planification politique, comme son successeur. Sung Tae-yoon, professeur en économie à l’université Yonsei, prendra le relais de ce dernier à Yongsan. Cho Tae-yong, le conseiller à la sécurité nationale, nommé récemment à la tête du Service national du renseignement (NIS), sera quant à lui remplacé par Jang Ho-jin, le premier vice-ministre aux Affaires étrangères.Le chef de l’Etat devrait également nommer bientôt son ministre de la Justice.