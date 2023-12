Particules fines : la patinoire de Séoul fermée temporairement

Photo : YONHAP News

À mesure que la concentration dans l’air de particules fines augmentera, des mesures d'urgence de réduction seront mises en œuvre aujourd’hui, entre 6h et 21h à Séoul, à Incheon et dans la province de Gyeonggi. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Environnement hier.En conséquence, la conduite de véhicules de classe 5 sera restreinte et les heures de fonctionnement sur les chantiers de construction seront réduites. Le ministère de l'Environnement a exhorté la population à réduire au maximum les sorties et à porter un masque KF94 le cas échéant.En parallèle, la ville de Séoul a décidé de bloquer temporairement l’accès à la patinoire de sa grande place, qui est en plein air. Elle a donc scellé ses portes hier, à 18h30 et restera fermée aujourd’hui, jusqu’à 21h30.