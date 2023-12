Exercice militaire : inspection de la défense intégrée contre une offensive du Nord

Photo : YONHAP News

L’armée sud-coréenne a mené hier un exercice pour contrôler la position de défense intégrée face aux offensives locales de Pyongyang. Voici le scénario de la simulation. Un drone inconnu apparaît dans le ciel, au-dessus d’une station d’épuration à Séoul. Les forces spéciales nord-coréennes pénètrent dans les installations souterraines et déclenchent une explosion, entraînant plusieurs blessés.Les pompiers et les policiers sont alors informés de la situation par le biais du centre de commandement. Les agents sont alors introduits sans tarder pour poursuivre les intrus, éteindre l’incendie et secourir les victimes.Les hélicoptères de l’armée de terre commencent leurs recherches et les drones destinés aux luttes contre les incendies les assistent avec leurs caméras thermiques. Le bataillon du forage creuse pour sauver les employés enterrés à cause de l’effondrement des installations.L’unité de défense chimique, biologique, radiologique et nucléaire ainsi que l’équipe de neutralisation des explosifs sont elles aussi dépêchées immédiatement. Le canon anti-aérien sur véhicule « Cheonho », capable de détecter les drones avec le dispositif électro-optique est également déployé. La manœuvre prend fin après que les forces spéciales sud-coréennes éliminent les ennemis à l'aide de grenades lancées par drone.Cet entraînement militaire a été organisé jour pour jour un an après l’infiltration des drones nord-coréens dans l’espace aérien de la Corée du Sud. Quelques 500 personnes ont été mobilisées pour vérifier la capacité de réaction conjointe des organismes concernés.