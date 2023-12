ALE : la Corée du Sud et le CCG ont négocié un accord de libre-échange

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a conclu ses discussions en faveur d’un accord de libre-échange (ALE) avec le Conseil de coopération du Golfe (CCG). Le directeur des négociations commerciales, Ahn Duk-geun, et le secrétaire général du CCG, Jassim Muhammad Al-Budaiwi, ont fait ce matin une déclaration commune à Séoul.Le CCG est une organisation regroupant six pays arabes : l'Arabie saoudite, Oman, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis et le Qatar. Séoul a ainsi abouti à son deuxième ALE avec des monarchies du Golfe. Pour information, des négociations avaient déjà été lancées en 2008, mais avaient ensuite été suspendues pendant plus de dix ans. Elles n'ont recommencé que l'an dernier.Selon cet accord, les tarifs des droits de douane seront supprimés pour 89 % de l’ensemble des produits exportés sud-coréens. Cette mesure concernera les voitures, la machinerie, ainsi que les produits agricoles, d’élevage et de la mer. Les Etats membres du CCG verront, de leur côté, leurs tarifs douaniers baisser de 80 % de manière progressive sur les marchandises fabriquées chez eux. Le gaz naturel, les produits pétroliers, l’aluminium, mais aussi leurs produits alimentaires, tels que le thé noir, le pain et l’huile végétale, n’en sont que quelques exemples.Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Energie a déclaré avoir ainsi enclenché l’accélération de l’expansion culturelle sud-coréenne. Selon lui, cet ALE permettra de lancer des services de distribution des contenus « made in Korea » au Moyen-Orient plus facilement.Le ministère prévoit de signer officiellement la convention en 2024, et de l’annoncer dans les délais les plus brefs. Il envisage aussi de conclure des ALE avec des pays arabes et africains proches du CCG.