Restrictions commerciales : Moscou prévoit des mesures de rétorsion contre Séoul

Photo : KBS News

Le gouvernement sud-coréen a allongé mardi dernier la liste de ses biens dont l'exportation vers la Russie sera interdite. Il s’agit 682 articles susceptibles d’être utilisés à des fins militaires. On y retrouve notamment les engins de chantier comme les excavateurs, les automobiles de plus de 2 000cc, les accumulateurs électriques et les pièces détachées d’avion.Ce dispositif intervient dans un contexte de sanctions imposées par la communauté internationale à la Russie, qui a envahi l’Ukraine l’année dernière. En tout, quelque 1 100 marchandises sud-coréennes font l’objet d’un embargo.Moscou, quant à lui, n’a pas tardé à réagir. Le lendemain de cette annonce, c’est-à-dire hier, son ministère des Affaires étrangères a déclaré que cette décision, poussée par Washington, constituait une mesure hostile et qu’elle porterait préjudice à l’économie et l’industrie de la Corée du Sud. Sa porte-parole, Maria Zakharova, a indiqué que le pays avait le droit de mener des mesure de représailles qui ne seront, d’ailleurs, pas forcément équivalentes, et que Séoul ne devra pas se montré trop surpris.D’un autre côté, des signes de transaction d’armes entre Pyongyang et Moscou continuent d’être détectés. Bloomberg a rapporté qu’entre octobre et début décembre, des images satellites ont montré des navires russes chargeant des centaines de conteneurs dans le port de Najin en Corée du Nord. Plus tôt, la Maison blanche avait également soupçonné le royaume ermite de transférer ses armes dans ce port. Le média américain a indiqué que les navires russes de la région avaient désactivé leur transpondeur, se transformant alors en « vaisseau fantôme ».Quant au Service de renseignements sud-coréen, le NIS, il a estimé le mois dernier que Pyongyang aurait fourni plus d’un million d’obus à son voisin, et que c’est un volume représentant l’équipement pour deux mois de conflit en Ukraine.