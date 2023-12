Cancer : plus de 277 000 nouveaux cas en 2021

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud en 2021, le nombre de nouveaux cas de cancer a augmenté de 10 % en glissement annuel. Le taux de survie n'a cessé, lui aussi, de progresser chaque année.Près de 277 000 personnes ont été diagnostiquées il y a deux ans : 143 723 hommes et 133 800 femmes. D’après le ministère de la Santé et du Bien-être, ce rebond peut s’expliquer par la hausse du recours aux services médicaux après le COVID-19 et par l’élargissement des critères des cancers du gros intestin et de l’estomac.Le cancer le plus fréquent était celui de la thyroïde, suivi de ceux du gros intestin, des poumons et de l’estomac. Chez les femmes, c’était celui du sein. Si un sud-Coréen vivait autant que ce que l’espérance de vie prévoyait, la probabilité qu’il ait un cancer s’élevait à 38,1 %.Le taux de survie cinq ans après le diagnostic s’établissait à 72,1 %, contre 65,6 % dix ans plus tôt. Ce chiffre était le plus élevé pour le cancer de la thyroïde avec 100,1 % et ceux de la prostate et du sein avec 90 %. Les personnes ayant eu un cancer du foie avaient toutefois une espérance de vie relativement faible d’environ 30 %. Il en est de même pour les cancers de la vésicule biliaire et du pancréas.Entre 1999 et le 1er janvier 2022, la Corée du Sud a diagnostiqué cancéreux un total de 2,43 millions de patients. Ceux qui ont survécu après cinq ans de rémission, s’élevait, lui, à 1,48 million.