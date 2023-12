Production industrielle : hausse de 0,5 % en novembre

Photo : YONHAP News

En novembre, la production industrielle a renoué avec la croissance, tandis que les investissements ont reculé pour le deuxième mois consécutif. C'est ce que révèlent les données publiées ce matin par l'Institut national des statistiques (Kostat).L'indice général de la production industrielle a progressé de 0,5 % le mois dernier, en glissement mensuel. Et, ce, grâce à sa grosse chute du mois précédent et à la hausse de la production dans le secteur des semi-conducteurs. Ce dernier a d’ailleurs affiché une augmentation de 13 % de sa production.Kim Bo-kyung, la directrice du bureau des statistiques sur les tendances économiques du Kostat, a expliqué que la hausse de la demande concernant les serveurs à intelligence artificielle (IA) se traduisait par celle de la demande des semi-conducteurs à haut volume et à haute valeur ajoutée. Ce phénomène a permis d’augmenter les exportations et la production de mémoires non-volatiles.Concernant la consommation, les ventes au détail ont progressé de 1 % grâce à la hausse des achats de voitures et d’appareils électroménagers. Il s’agit de leur augmentation la plus importante depuis neuf mois. Cependant, les investissements ont baissé de 2,6 % dans les équipements de transfert et dans la machinerie.Le gouvernement a analysé que l’économie continue de se rétablir doucement, mais que l’instabilité des chaînes d’approvisionnement et les dettes ménagères demeurent des facteurs de risque.