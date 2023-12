Déclarations belliqueuses de Pyongyang : inquiétudes à Séoul

Photo : YONHAP News

Kim Jong-un a présenté lors de la deuxième journée de la réunion plénière de fin d'année une série de « tâches de combat visant à accélérer la préparation à la guerre ». Ces déclarations ont suscité à Séoul de profondes inquiétudes.Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, s’est exprimé aujourd’hui lors d'une conférence de presse régulière, et a montré son regret et son appréhension face à cette annonce. Il a critiqué Pyongyang qui a parlé d’une « contre-offensive » face à des États prétendument « hostiles à l'idéologie communiste ».Lim Su-seok a souligné que les choix de la Corée du Nord, axés sur le renforcement militaire au détriment du bien-être de sa population et de son économie, sont connus de tous. A ce titre, quelles que puissent être les revendications du pays ermite, la communauté internationale restera fermement en faveur de la dénucléarisation de la péninsule coréenne.