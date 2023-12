Nouvel an 2024 : les représentants religieux présentent leurs vœux

Photo : YONHAP News

Pour la nouvelle année 2024, les principaux dirigeants religieux sud-coréens ont adressé leurs vœux à leurs concitoyens.Le vénérable Jinwoo, chef de l’ordre Jogye, le premier ordre bouddhique du pays, a fait part de ses souhaits de paix pour le corps et l’esprit de tous les habitants, tout en espérant la réalisation de leurs vœux. Il a déclaré que, face aux défis sociaux actuels, l’ordre Jogye s'engageait à pleinement accomplir sa mission, notamment grâce à une restructuration intégrale.Monseigneur Pierre Chung Soon-taick, archevêque de l'archidiocèse de Séoul, pour sa part, a manifesté son espoir que Dieu apporte la tranquillité dans ce monde, souhaitant le bonheur de tous et encourageant chacun à œuvrer pour la paix.Quant au NCCK, le Conseil national des églises protestantes de Corée, il a exprimé ses vœux pour que les tensions et conflits s’apaisent en Palestine. Appelant à l’arrêt de tous les affrontements armés entre elle et Israël, il a affiché l’espoir que la réconciliation et la paix s’établissent également entre les deux Corées.