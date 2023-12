Nouvel an 2024 : les personnalités du milieu économique présentent leurs vœux

A quelques jours de la fin de l’année, les personnalités du milieu économique ont présenté leurs vœux du Nouvel an. Le président de la Fédération coréenne des employeurs (KEF) a affirmé que doper la vigueur des entreprises sera la condition nécessaire pour vaincre la crise économique.Selon Sohn Kyung-shik, la course mondiale à la suprématie technologique est devenue plus féroce, alimentant la menace sur les industries clé de la Corée du Sud comme les semi-conducteurs et les TIC. Il a ainsi appelé à aménager le système afin que les sociétés du pays du Matin clair puissent concurrencer leurs rivales étrangères dans les mêmes conditions.Quant à Koo Ja-yeol, président de l'Association coréenne pour le commerce international (Kita), il a souligné que le secteur du commerce extérieur doit profiter de la période de transition structurelle de l’économie mondiale pour obtenir un nouveau moteur de croissance. Il a déclaré faire de son mieux pour redynamiser les exportations sud-coréennes grâce aux changements de structure des échanges mondiaux et pour renforcer la compétitivité des entreprises.