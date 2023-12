Yoon demande aux soldats une réplique « immédiate » en cas de provocation de Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le président de la République a visité hier la cinquième division d'infanterie de l’armée de terre, située près de la frontière intercoréenne, afin d’encourager les soldats chargés des opérations de surveillance.Yoon Suk-yeol leur a indiqué que si Pyongyang les provoque, ils devraient d’abord riposter, immédiatement, et faire un rapport ensuite. L’objectif : dissuader rapidement et fermement l’ennemi. Il a expliqué que la Corée du Nord est le seul pays au monde qui stipule dans sa Constitution le droit à l’invasion et à la frappe nucléaire préventive. Dans ces conditions, il recommande la prudence et la conscience que des bravades pourraient survenir n’importe quand.Le chef de l’Etat a également promis d’améliorer les conditions du bien-être des militaires, notamment grâce à la revalorisation de leurs salaires. En déjeunant avec eux, il les a remercié, mais ils les a aussi écoutés lui faire part des difficultés qu’ils rencontrent pendant leur service.