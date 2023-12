Photo : KBS News

Aujourd’hui, il fait beau sur toute la côte est et sud du pays du Matin clair. A l’ouest, quelques nuages cacheront les rayons du soleil dans le Jeolla du Nord et le Chungcheong du Sud le matin, et se déplaceront vers le nord en fin de journée.Au réveil, il faisait -2°C à Séoul, 0°C à Gangneung et Mokpo et 2°C à Busan. Cet après-midi, le mercure grimpera : il fera 6°C dans la capitale, 11°C sur la côte est, 7°C dans le Jeolla et jusqu’à 13°C sur la côte est. L’île méridionale de Jeju enregistrera, elle, une température d’environ 13°C.Pour ce week-end, Météo-Corée prévoit un climat sensiblement similaire à ce vendredi. Cependant, le ciel se couvrira et il faudra s’attendre à des précipitations neigeuses à Séoul, Andong et Daegu et à de la pluie par intermittences dans le Jeolla.