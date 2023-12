Les prix à la consommation ont enregistré une hausse de 3,6 % en 2023

Photo : YONHAP News

En 2023, les prix à la consommation ont montré une tendance à la hausse, avec une augmentation de plus de 3 %.Selon les données sur les prix à la consommation de décembre et sur l'année entière, publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), leur indice a augmenté de 3,6 % en 2023 par rapport à l’an dernier. Il s’agit d’une croissance plus modérée qu’en 2022, qui était de 5,1 %. Cependant, elle reste toujours plus élevée que celle de 2021 qui s’était élevée à 2,5 %. Avant la crise sanitaire liée au COVID-19, cet indice se situait entre 1 et 2 % de 2016 à 2018. En 2019, il était de 0,4 %.L’indice des prix à la consommation hors produits agricoles et pétroliers, a progressé de 4 % par rapport à 2022. Celui concernant la consommation hors aliments et énergie, utilisé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), s’est, quant à lui, accru de 3,4 %.L'indice des prix de la vie quotidienne, qui prend en compte les articles fréquemment achetés et qui est donc proche de l'inflation ressentie, a enregistré une hausse de 3,9 %. En raison de 9,7 % d’augmentation pour les fruits frais, leur indice a connu une hausse de 6,8 % par rapport à l'année dernière.En décembre, les prix ont progressé de 3,2 % par rapport à la même période en 2022. Cette année, le taux d'inflation mensuel est passé de 5 % en janvier à 2,7 % en juin et 2,4 % en juillet. Cependant, en août, il a de nouveau augmenté, à hauteur de 3,4 %. Cela est dû à de nombreux facteurs, notamment la hausse des tarifs mondiaux du pétrole. Puis, de septembre à décembre, il a maintenu cette tendance à la hausse avec une augmentation de plus de 3 %.