Droits de l’Homme en Corée du Nord : le projet de loi du Congrès américain n’a pas été adopté

Photo : YONHAP News

Aux Etats-Unis, les projets de loi sur les droits de l’Homme en Corée du Nord n’ont finalement pas été adoptés cette année et demeurent en suspens. La raison : les vacances de Noël.Les textes, déposés respectivement par le sénateur Marco Rubio et Young Kim, membre de la Chambre des représentants, comprennent notamment les points suivants : les efforts pour les retrouvailles des familles américaines d’origine coréenne séparées par la guerre de Corée, la nomination d’un émissaire spécial sur les droits humains dans le pays communiste et le soutien humanitaire à ses habitants.Selon leurs porteurs, ces propositions ne divisent pas les parlementaires. Mais leur adoption a été reportée à cause du retard du calendrier, du congrès dû à l’absence du président du Sénat, et de l’accumulation des problèmes intérieurs tels que le projet budgétaire.Washington avait déjà élaboré une loi temporaire en 2004, et avait prolongé sa durée à trois reprises en 2008, 2012 et 2018. Sa validité à cependant pris fin le 30 septembre 2022, il y a quinze mois. C’est la première fois que son non renouvellement dépasse l’année.Cette législation revêt en réalité une dimension plutôt symbolique, car le budget du département d'Etat couvre largement le coût des programmes d’assistance au royaume ermite comme le développement de la démocratie.