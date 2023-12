Un visa pour les nomades numériques va être mis en place en 2024

Photo : KBS News

Le ministère de la Justice a annoncé, aujourd’hui, qu’il mettrait en œuvre, à titre d’essai, un visa pour les nomades numériques à partir du 1er janvier 2024. Appelé « workation », une combinaison des mots anglais « work » (travail) et « vacation » (vacances), il désigne le fait de travailler à distance depuis un lieu de vacances ou un site touristique tout en profitant d’un moment de repos.En Corée du Sud, il n’existe pas de tel système, de sorte que les étrangers souhaitant en profiter devaient entrer dans le pays avec un visa touriste ou même sans, pour un séjour de moins de 90 jours. Dans ce contexte, le ministère a décidé d’introduire ce nouveau permis d’entrée, permettant aux étrangers de rester sur le sol un an à compter de la date d'entrée. Une possibilité de renouvellement jusqu'à deux ans au maximum a également été décidée.Voici les conditions. Les étrangers doivent être employés par des entreprises étrangères et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins un an dans le même secteur. Ils doivent également avoir un revenu annuel supérieur au double du revenu national brut par habitant de l'année précédente. La demande peut être déposée auprès des missions diplomatiques à l'étranger, et la famille de l’intéressé peut également faire une demande. De plus, les étrangers, actuellement en Corée du Sud pour une courte durée, peuvent changer permis de séjour pour un visa workation s'ils remplissent les conditions requises.Un responsable du ministère a souligné qu'en instaurant un visa pour les nomades numériques, Séoul s’attend à ce que des étrangers à haut revenus apportent un certain dynamisme à l’économie de différentes régions du pays, tout en faisant connaître ses paysages et sa culture.