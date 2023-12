Pyongyang a mis en marche cet été un réacteur à eau légère expérimental

Photo : KBS News

Le ministre sud-coréen de la Défense Shin Won-sik a fait savoir que la Corée du Nord avait mis en marche, cet été, un réacteur à eau légère expérimental dans son complexe nucléaire de Yongbyon.Plus tôt, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) avait annoncé que des rejets d’eau chaude du système de refroidissement du réacteur avaient été observés après la mi-octobre. Mais l'armée sud-coréenne, elle, en avait observés plusieurs mois plus tôt.Shin prévoit que le réacteur entrera en fonctionnement normal l’été prochain, après des travaux complémentaires. Cet essai vise à faire fonctionner le réacteur avec une quantité infime de matière nucléaire. Il a cependant évalué que certaines allégations, selon lesquelles le régime de Kim Jong-un l’utiliserait pour fabriquer davantage d'ogives nucléaires, étaient peu crédibles. Il a souligné que les réacteurs à eau légère servaient, pour la plupart, à produire de l’électricité et qu’aucun pays n’en avait utilisé pour fabriquer des armes nucléaires.Le ministre a évalué qu’un réacteur de 25 à 30 mégawatts pourrait fournir une quantité d'électricité similaire à celle nécessaire pour alimenter la région de Yongbyon. Il n'a pourtant pas exclu la possibilité de l’utiliser pour des tests sur de plus petits modèles, destinés notamment aux sous-marins nucléaires, ou pour produire du tritium.