Nouvel An : Yoon Suk-yeol promet un « gouvernement d’action »

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a affiché sa détermination à faire de son équipe « un gouvernement qui agit », afin de résoudre les problèmes de la vie quotidienne de ses concitoyens, au lieu de se contenter de simplement les examiner.Dans sa traditionnelle allocution du Nouvel An, hier, le président de la République a commencé par revenir sur les difficultés de l’année passée, comme les taux d’intérêts élevés, l’inflation et la hausse des cours du pétrole. Ces derniers avaient ralenti la reprise économique nationale et pesé, de ce fait, sur la consommation des ménages.Le chef de l’Etat a ensuite remercié les sud-Coréens et les entreprises pour leurs efforts de 2023 afin que leur nation puisse « trouver, plus vite que les autres Etats, un tremplin pour se remettre, et ce en dépit des multiples crises auxquelles le monde est confronté ».Lors de ce discours télévisé de près de 20 minutes, le dirigeant a également martelé que l’année 2024 marquerait un tournant important dans le redressement du pays. Selon lui, le rebond attendu des exportations soutiendra la reprise économique ainsi que la croissance, et les prix à la consommation se stabiliseront eux aussi. Dans la foulée, il s’est engagé à ne pas compter ses efforts pour que les groupes défavorisés et les personnes socialement faibles en bénéficient eux aussi.Pour le président Yoon, 2024 sera aussi une année de réformes structurelles en vue de préparer l’avenir et d’augmenter la productivité dans tous les domaines. Il a d’emblée promis de mettre fin, sans faute, à toute pratique illicite effectuée entre des groupements professionnels ou syndicaux, les qualifiant de « cartels d’intérêts ».Concernant les réformes du travail, de l’éducation et des retraites, le leader sud-coréen a de nouveau présenté les engagements emblématiques de sa campagne présidentielle, en reconfirmant son intention de les poursuivre comme promis.Yoon Suk-yeol a par ailleurs exprimé sa préoccupation à l’égard de la chute alarmante de la natalité, avant de souligner l’importance de trouver des solutions pour y remédier. « Comme le temps presse, une approche différente de celle adoptée jusqu’ici est nécessaire pour en déterminer les principales raisons et les mesures à prendre », a-t-il précisé.Le locataire du Bureau de Yongsan a également abordé plusieurs sujets liés à la diplomatie et à la sécurité. A ce propos, il a déclaré « instaurer la paix par la force » en se basant sur l’alliance avec les Etats-Unis ainsi que sur la coopération trilatérale avec ceux-ci et le Japon. Le président de la République a détaillé l’une de ses mesures phares : achever le système renforcé de dissuasion élargie avec les USA avant la fin juin. Objectif : contrer, de manière préventive, les menaces nucléaire et balistique de Pyongyang.Enfin s’agissant de la sécurité économique, le chef de l’Etat a, entre autres, promis de doter la Corée du Sud d’une capacité solide de résistance et d’adaptation aux éventuelles perturbations des chaînes d’approvisionnement des minéraux, des matériaux et des composants directement liés aux industries clés et au quotidien des sud-Coréens.