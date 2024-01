Exportations : - 7,4 % en 2023

Photo : YONHAP News

En 2023, la Corée du Sud a enregistré un déficit commercial. Principale raison : la baisse des exportations. En effet, celles-ci ont fléchi de 7,4 % par rapport à 2022 pour atteindre 632 milliards de dollars, selon les données publiées hier par le ministère de l’Industrie et du Commerce. Les importations ont elles aussi chuté (-12,1 %), à 642 milliards de dollars. Le solde négatif s’est donc établi à 10 milliards de dollars.Les expéditions ont diminué, plombées principalement par un recul marqué de la demande des semi-conducteurs chez les principaux clients du pays du Matin clair et par la baisse de leurs prix. Les ventes à l’étranger de ces puces électroniques, qui sont pourtant des produits phares d’exportation, ont dévissé de 23,7 % sur un an pour totaliser seulement 98,6 milliards de dollars.Géographiquement, les exportations vers la Chine ont subi un violent plongeon (-19,9 %), tandis que celles vers les Etats-Unis ont affiché un record historique de 115 milliards de dollars, tirées par le succès des automobiles, des machines et des batteries rechargeables. Les USA ont ainsi écarté l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) pour devenir le deuxième débouché pour les sud-Coréens. C’est une première en 18 ans.La Corée du Sud a accusé un déficit commercial pour la deuxième année consécutive. Mais tout est relatif : en 2022, son montant s’est élevé à 47,7 milliards de dollars. L’explication : les exportations ont retrouvé des couleurs au second semestre de l’an dernier, plus particulièrement durant les trois derniers mois.