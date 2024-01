COVID-19 : fin des centres de dépistage dans les dispensaires

Photo : YONHAP News

Se faire diagnostiquer dans un centre de dépistage du coronavirus installé dans un dispensaire de l’arrondissement, c’est maintenant fini.Avec la réorganisation du système de lutte contre le COVID-19, entrée en vigueur le 1er janvier, l’exploitation de ces sites a pris fin. Ouverts à partir de fin janvier 2020, date à laquelle les premiers cas avaient été confirmés au pays du Matin clair, ils étaient environ 500 à travers tout le territoire.Désormais, si l’on a besoin de se faire tester, il faudra aller dans un établissement médical et subir un test PCR payant. Les noms et adresses des 12 400 cliniques et hôpitaux qui fournissent ce service peuvent être consultés sur le site officiel de l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KCDA).Les personnes qui bénéficiaient d’un test PCR gratuit pourront tout de même continuer d’en profiter. Il s’agissait notamment des séniors, des patients hospitalisés aux urgences ou en unité de soins intensifs, ou encore des malades hospitalisés à haut risque.