Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le pays du matin clair s’est réveillé sous les nuages gris. Quelques flocons sont aussi attendus dans les terres, notamment vers Daejon, Suwon et Cheongju. Cette tendance à la grisaille devrait se poursuivre le reste de cette journée de mardi.Côté températures, ce matin il fait 2°C à Séoul, 3°C dans le Jeolla et à Gangneung, 5°C à Busan et jusqu’à 7°C sur l’île méridionale de Jeju. Cet après-midi, le mercure sera compris entre 4 et 7°C sur la quasi-totalité du pays. Il fera un peu plus doux sur la côte sud cependant. Météo-Corée a annoncé 9°C à Yeosu, 11 à Ulsan et Busan, et 13°C à Jeju.