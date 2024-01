Kim Jong-un dénonce la coopération militaire Séoul-Washington-Tokyo

Photo : YONHAP News

En Corée du Nord, la réunion plénière du Parti des travailleurs s’est terminée le 30 décembre après cinq jours durant lesquels le pays communiste a défini son rival du Sud comme un « Etat hostile avec lequel il est en guerre ».Ces propos, tenus par Kim Jong-un, ont été rendus publics hier. Le dirigeant s’en est pris alors à la coopération militaire entre la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon : « la péninsule coréenne est en proie à une situation imprévisible et dangereuse à cause de l’attitude provocatrice de Washington, qui cherche à intensifier sa coopération trilatérale », a-t-il déclaré. Le dictateur a ordonné de ce fait un remaniement des administrations en charge des relations avec le Sud.Sa ministre des Affaires étrangères, Choe Son-hui a aussitôt commencé les concertations autour de cette réorganisation avec Ri Son-gwon, à la tête du département du Front uni, agence qui gère notamment les affaires intercoréennes.L’homme fort de Pyongyang a également souligné la nécessité pour l’armée de se tenir prête à toutes les possibilités de conflits armés.Dans ce contexte, le ministre sud-coréen de la Défense a visité, hier, une troupe de première ligne près de la mer Jaune. A cette occasion, Shin Won-sik a ordonné de répondre sans merci aux éventuelles provocations de l’ennemi nord-coréen. Dans un message de Nouvel An, il a d’ailleurs, comme le président Yoon Suk-yeol, promis de construire la paix par la force.