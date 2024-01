Pyongyang promet un revirement de sa politique sud-coréenne

Photo : YONHAP News

Le dernier jour de la réunion plénière du Parti des travailleurs, Kim Jong-un s’est engagé à modifier fondamentalement sa politique vis-à-vis de la Corée du Sud et à lancer en 2024 trois nouveaux satellites espions.Selon la KCTV, la télévision d’Etat du royaume ermite, qui a relayé les déclarations du jeune dirigeant, il aurait affirmé que « personne ne peut nier le fait que deux Etats des plus hostiles coexistent dans la péninsule », avant de critiquer les politiques de Séoul vis-à-vis de Pyongyang, qu’elles soient des gouvernements conservateurs ou progressistes. Pour lui, elles ont un point commun, à savoir que le Sud cherche à faire s’effondrer le régime nord-coréen et à réunifier la péninsule par absorption de ce dernier. Il a annoncé que c’était un fait : une guerre peut éclater à tout moment dans la péninsule.Kim III a présenté le renforcement de l’arsenal nucléaire comme un des objectifs essentiels de cette nouvelle année.La réaction de Séoul ne s’est pas fait attendre. Le ministère de la Réunification fustige avec fermeté les déclarations du numéro un nord-coréen. Il a reconfirmé son intention de contrer, de manière écrasante, toutes les menaces de Pyongyang en se basant sur l’alliance sud-coréano-américaine.