Législatives 2024 : le PPP et le Minjoo au coude à coude dans un sondage

Photo : KBS News

A un peu plus de trois mois des législatives, qui seront organisées plus exactement le 10 avril, l’institut Hankook Research a effectué un sondage d’opinions pour la KBS sur les sentiments qu’évoque la classe politique aux sud-Coréens.Selon ce baromètre, ils sont 36 % et 35 % respectivement à avoir une bonne image du Minjoo, la première composante de l’opposition, et du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle.Le président de la République, Yoon Suk-yeol, continue de pâtir d'une forte impopularité. Sa cote de confiance demeure toujours à 36 % et ses actions ne sont pas bien perçues par 56 % des répondants.A la question de savoir qui sera le grand favori à la prochaine présidentielle de 2027, Lee Jae-myung vient en tête. Le chef du Minjoo est crédité de 25 % des intentions de vote et Han Dong-hoon, le patron du comité d’urgence du PPP de 24 %.Il faut cependant préciser que quatre sondés sur dix ont déclaré ne pas encore avoir décidé du candidat pour lequel ils allaient voter au prochain scrutin législatif.L’enquête a été réalisée entre le 28 et le 30 décembre, par téléphone, auprès d’un échantillon de 1 000 hommes et femmes de plus de 18 ans à travers le pays. Son niveau de confiance est de 95 %, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3,1 points.