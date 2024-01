Séisme au Japon : Tokyo émet des alertes sur les îlots Dokdo, Séoul proteste

Photo : YONHAP News

Après une série de forts tremblements de terre survenue dans le centre de l'archipel le 1er janvier, Tokyo a émis des cartes d'alertes au tsunami incluant les îlots Dokdo. Séoul a alors rapidement exprimé une vive protestation.Lors d'un point presse tenu mardi, le porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères a indiqué que le gouvernement de Séoul avait protesté fermement concernant cet incident et avait exigé des mesures correctives.Lim Soo-suk a également rappelé que Dokdo faisait partie intégrante du territoire sud-coréen et qu'il n'existait aucun différend concernant la souveraineté sur ces petites îles situées dans la mer de l’Est. Il a poursuivi en affirmant que la Corée du Sud continuerait de répondre sévèrement aux déclarations infondées du Japon.Pour rappel, lundi, la région de Noto dans la préfecture d'Ishikawa a en effet été frappée par plusieurs secousses sismiques dont le plus fort a atteint une magnitude de 7,6 sur l'échelle de Richter. Peu après, l'Agence météorologique japonaise a publié une carte indiquant les localités concernées par les risques de tsunami. Sur celle-ci, les îlots Dokdo, les plus à l'est de la Corée du Sud, figuraient comme faisant partie des endroits placés en vigilance.Le ministère des Affaires étrangères n'a toutefois pas procédé à la convocation des représentants diplomatiques japonais à Séoul, compte tenu de la gravité de la catastrophe dans l'archipel. Par ailleurs, aucune victime sud-coréenne n'a été signalée jusqu'à présent.