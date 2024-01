Météo : pluie ou neige sur la majeure partie du territoire

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le temps est mitigé dans l’ensemble du pays.Ce matin, la grisaille domine, avec quelques gouttes, voir quelques flocons qui tombent à Jeonju et dans le sud-est, à Daegu, Ulsan et Busan. Il fait, au réveil, 0°C à Séoul et Suwon, 3°C dans le Jeolla et 4°C à Busan. A Gangneung, où les nuages laissent passer quelques rayons de soleil, le mercure enregistré est de 1°C.Cet après-midi en revanche, le ciel se découvrira. D’Ulsan à Mokpo, le soleil brillera, même si ça restera nuageux à Andong et Daejeon. A Séoul quelques précipitations sont attendues, tout comme à Chuncheon. Côté températures, il fera 5°C dans la capitale, entre 7 et 9°C sur la côte est et 7°C dans le Jeolla. La maximale sera pour l’île méridionale de Jeju avec 11°C.