Projets ministériels : les présentations vont commencer demain

Photo : YONHAP News

Le président de la République recevra dès jeudi les représentants de ses différents ministères afin de se faire briefer sur les principaux projets de 2024. Ces rencontres seront organisées sous forme de forums publics, autour de thèmes touchant directement la vie quotidienne de la population.Le Bureau présidentiel de Yongsan a annoncé, aujourd'hui, que ces événements se dérouleront sur une dizaine de séances. Ces dernières seront organisées dans divers endroits, en présence de citoyens et d’experts dans les domaines concernés. Ce sont de grands changements puisque, l'année dernière, les différents ministères avaient tour à tour présenté leur projet de la nouvelle année à Yoon Suk-yeol dans l'ancien palais présidentiel Cheongwadae.Parmi les sujets qui seront abordés figurent les problématiques autour du logement et de l'emploi. Seront également à l’ordre du jour les questions concernant les PME, la sécurité publique, les transports, la réforme médicale et la lutte contre la baisse de la natalité. La politique énergétique y sera elle aussi discutée. La première séance, prévue demain, portera, elle, sur la redynamisation de l'économie quotidienne des sud-Coréens.La présidence a fait savoir que les discussions se dérouleront chacune dans un endroit ayant un lien avec le thème traité. Par exemple, la deuxième séance, consacrée à la question du logement, aura lieu mercredi prochain, dans une zone faisant l’objet d'un renouvellement urbain.Autre particularité : ces séances permettront non seulement aux responsables gouvernementaux, aux parties intéressées et aux experts d’échanger et d’avoir des discussions approfondies, mais également aux différents ministères de collaborer sur des thèmes bien spécifiques.