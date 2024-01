Attaque à l’arme blanche : Lee Jae-myung en soins intensifs, le Minjoo tient une réunion d’urgence

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung, poignardé hier lors de sa visite à Busan, a subi une opération de deux heures dans un centre hospitalier universitaire (CHU) à Séoul. Il a ensuite été admis en soins intensifs.Le chef du Minjoo, la première formation de l'opposition, a rappelons-le été attaqué au cou mardi, vers 10h30, par un homme armé d'un couteau. Il était en déplacement dans la deuxième ville du pays pour visiter le site de construction d'un nouvel aéroport sur l'île de Gadeok. Il a été évacué dans un CHU de Busan où il a reçu des soins d'urgence, avant d'être transporté par hélicoptère dans le nord de la capitale. Il a subi une opération chirurgicale pour une lésion à la veine jugulaire interne.L'assaillant, un homme de 66 ans du nom de Kim, a immédiatement été arrêté pour tentative d’assassinat. La police de Busan l'a interrogé sur ses motivations avant de l'enfermer dans un centre de détention local vers minuit. Elle s’est également entretenue avec les différents partis politiques pour découvrir une potentielle affiliation. Ce matin, le tribunal a émis un mandat de perquisition permettant aux agents de fouiller le domicile et le lieu de travail de l'agresseur. Ils devraient également réclamer un mandat d'arrêt pour le placer en détention provisoire.Par ailleurs, les députés du Minjoo ont tenu ce matin une réunion d'urgence à huis clos pour décider de leur réaction. Dans un communiqué publié à l'issue du rassemblement, ils ont exprimé leur opposition à tout type de violence et de haine qui menace la démocratie et la liberté d'action politique. Ils ont également souhaité un rapide rétablissement à leur chef, avant d'appeler à une enquête rigoureuse.