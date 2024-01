Voitures électriques : la Corée du Sud va produire du lithium

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud va commencer, dès cette année, à produire elle-même du lithium. Il s’agit d’un matériau nécessaire à la construction de batteries des véhicules électriques.Un cargo, qui a quitté l’Australie, a accosté à Yeosu. Des engins lourds transportaient du « pétrole blanc ». L’hydroxyde de lithium est en effet un composant essentiel pour les batteries des véhicules électriques. Jusqu’à présent, le pays du Matin clair se servait de lithium importé depuis la Chine. A partir de 2024, ce ne sera plus le cas puisqu’il le produira lui-même. Des voitures électriques seront ensuite équipées de batteries fabriquées avec du lithium « made in Korea », au plus tard, au deuxième semestre.Choi Wook, responsable du bureau des matières premières pour les cathodes à POSCO Future M, a expliqué que seul le lithium produit dans les pays qui ont signé des accords de libre-échange (ALE) avec les Etats-Unis pouvait être utilisé pour les batteries. Cela fait suite à l’adoption de la loi américaine sur la réduction de l'inflation (IRA).Pour diversifier les chaînes d’approvisionnement et accroître leur part de marché, des fabricants de batteries sud-coréens construisent, de leur côté, des usines en Amérique du Nord. Selon Kim Jin-soo, professeur au département des ressources naturelles et du génie de l’environnement à l’université Hanyang, pour Séoul, la priorité est de faire de ces ressources ses armes stratégiques et de stabiliser ses chaînes d’approvisionnement.Cependant, force est de constater que la demande d’automobiles électriques recule. En effet, les exportations sud-coréennes de ces véhicules ont connu une baisse au troisième trimestre de 2023. C’est une première en trois ans.