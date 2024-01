Kim Yo-jong s’en prend au discours du Nouvel An de Yoon Suk-yeol

Photo : KBS News

Kim Yo-jong, la puissante sœur cadette du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a répondu avec sarcasme au discours du Nouvel An du président sud-coréen Yoon Suk-yeol. Dans un communiqué publié mardi, elle a indiqué que le plan du chef d'Etat sud-coréen avait donné à sa patrie une nouvelle justification à son redoublement d’efforts pour se doter de forces nucléaires plus écrasantes.Pour rappel, lors de son allocution prononcée avant-hier, Yoon avait affirmé que Séoul achèverait le système renforcé de dissuasion élargie avec Washington avant la fin juin pour contrer, de manière préventive, les menaces nucléaire et balistique de Pyongyang.La vice-directrice du Comité central du Parti des travailleurs nord-coréen a également ironisé, en affirmant que c'était « grâce à Yoon » que l'anxiété sécuritaire faisait désormais partie intégrante de la vie quotidienne des sud-Coréens.Kim Yo-jong n'a pas manqué non plus de s'en prendre au prédécesseur de Yoon Suk-yeol, Moon Jae-in, qu'elle a qualifié de rusé et de vicieux. Selon elle, il aurait empêché le régime de développer ses forces militaires et lui aurait fait perdre un temps précieux en lui faisant miroiter des plans de paix et de prospérité commune.Le ministère sud-coréen de la Défense n’a pas tardé à répondre. Dans un communiqué, il a déclaré qu’elle impute au Sud, à tort, la responsabilité de l’escalade des tensions dans la péninsule. Avant d’ajouter que les explications qu’elle avance sont des affirmations farfelues et déraisonnables.