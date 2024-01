Nouvel An : Yoon Suk-yeol invite des représentants des secteurs clés de la société

Photo : YONHAP News

A l’occasion du Nouvel An, le président de la République a invité aujourd’hui des représentants de chaque secteur clé de la société sud-coréenne au Bureau présidentiel de Yongsan.Yoon Suk-yeol a d’abord reçu les chefs des cinq plus importantes institutions du pays : le président de l'Assemblée nationale Kim Jin-pyo, le chef de la Cour suprême Cho Hee-dae, le président de la Cour constitutionnelle Lee Jong-seok, le Premier ministre Han Duck-soo et enfin le président de la Commission nationale des élections (NEC) Roh Tae-ak. Près de 200 représentants des milieux économique, du travail et religieux ont également assisté à cette rencontre.Le chef de l’Etat les a remerciés pour leurs efforts tournés vers le bonheur de la population et la création d’une société chaleureuse. Il les a encouragés, ensuite, à travailler conjointement cette année pour l’avenir des futures générations.Le numéro un sud-coréen a également souhaité un rétablissement rapide du patron du Minjoo, Lee Jae-myung, blessé suite à une attaque à l’arme blanche lors de sa visite à Busan. Il a déclaré que tout terrorisme, quelle que soit sa forme, est l’ennemi de la démocratie libérale.