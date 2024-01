Réserves de change : hausse pour le deuxième mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les réserves de change ont poursuivi leur tendance haussière. A la fin décembre, elles se sont établies à 420 milliards de dollars, soit 3 milliards de plus qu’un mois plus tôt, selon les chiffres publiés aujourd’hui par la Banque de Corée (BOK).Les avoirs en devises étrangères de la banque centrale ont ainsi progressé pour le deuxième mois consécutif. Les raisons de cette augmentation sont connues : la valeur en dollars de ses actifs libellés en d’autres monnaies étrangères et les dépôts bancaires en devises ont tous grimpé.L’indice du dollar américain a, quant à lui, reculé d’environ 1,5 % le mois dernier, à 101,23. Pour rappel, il s’agit d’un indicateur qui mesure la valeur du billet vert par rapport à six autres principales devises, dont l'euro, le yen japonais, et la livre sterling.Fin novembre, la Corée du Sud était ainsi le neuvième détenteur de réserves de change au monde. C’est la Chine qui a dominé la liste, loin devant le Japon.