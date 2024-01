Météo : ciel dégagé sur la majorité du pays

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, à l’exception du quart nord-ouest qui restera fort probablement sous les nuages, il fait beau au pays du Matin clair.Ce matin, il fait froid sur le chemin du travail. La minimale est pour Chuncheon, Andong et Suwon avec -5°C. Il fait -3°C à Séoul, Jeonju et Daegu et -2°C à Gangneung. La maximale enregistrée est de 4°C sur l’île méridionale de Jeju.Cet après-midi, les prévisions annoncent des températures relativement douces pour la saison. Il fera 9 à 10°C dans la moitié sud du territoire et sur la côte est. Dans les terres, il fera un peu plus frais avec des températures avoisinant les 7°C. Le mercure de la capitale ne dépassera pas, lui, les 6°C.Attention : dans la zone métropolitaine, portez un masque ! La qualité de l'air a été enregistrée comme mauvaise aujourd’hui à cause d'une forte concentration de particules fines.