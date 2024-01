Coup d’envoi de la présentation des actions du gouvernement

Photo : YONHAP News

L’année 2024 commence, et avec elle les présentations au président de la République des projets à réaliser du gouvernement.Ces briefings se dérouleront, cette fois, sous forme de débats entre le chef de l’Etat, des concitoyens et des experts sur un thème donné. Ils seront également organisés dans différents établissements, associés au sujet à l’ordre du jour. Pour rappel, en 2023, chaque ministère s’était contenté de faire part individuellement à Yoon Suk-yeol de ses programmes de l’année. Cela avait eu lieu à Cheongwadae, l’ancien siège présidentiel.Pour ce premier jour d’échanges, le débat est placé sous le signe de « l’économie vigoureuse de la vie quotidienne ». En tout, une dizaine d’autres séances de même nature sont prévues avec pour maîtres-mots « la vie du peuple » et « les réformes ». Elles seront consacrées plus précisément au logement, à l’emploi, aux PME, à la sécurité publique ou encore à la politique énergétique.