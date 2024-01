Conseil de sécurité de l’Onu : Séoul exprime son inquiétude sur la situation en mer Rouge

Photo : YONHAP News

Le Conseil de sécurité des Nations unies a tenu, hier, sa première réunion officielle de la nouvelle année. La Corée du Sud a alors fait part de sa préoccupation à l’égard de l’escalade des tensions dans la région de la mer Rouge.En effet, son ambassadeur, Hwang Joon-kook, a évoqué les attaques des Houthis yéménites, soutenus par l’Iran, contre des navires marchands y circulant, en les qualifiant de « téméraires et illicites ».Selon le représentant sud-coréen, la mer Rouge est une voie maritime importante pour le commerce international et aucun obstacle à la liberté de navigation, qui est reconnue par le droit international, ne peut être toléré ni justifié.Toujours selon le diplomate, la situation dangereuse à Gaza fait craindre un élargissement des tensions à d’autres nations. Il est donc urgent d’entreprendre tous les efforts nécessaires pour apaiser la région.Par ailleurs, la Corée du Sud assumera désormais la présidence des comités de sanctions contre le Yémen et le Soudan, ainsi que le groupe du travail sur les opérations de maintien de la paix, tous trois placés sous l’autorité du Conseil.Pour information, le pays du Matin clair a officiellement débuté lundi son mandat de membre non-permanent du Conseil pour la période de 2024-2025, avec quatre autres Etats : l’Algérie, le Guyana, la Sierra Leone et la Slovénie.