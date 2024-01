NIS : Ju-ae semble être l’héritière la plus probable de Kim Jong-un

Photo : YONHAP News

Le leader nord-coréen Kim Jong-un continue de mettre en avant sa fille, Ju-ae. Alors, à chaque apparition médiatisée, beaucoup se posent la question de savoir si elle est la future héritière du régime communiste.Le Service national du renseignement (NIS) a lui aussi évoqué cette possibilité. Dans un document présenté mardi à un député, il a annoncé qu’à ce stade, la fillette était considérée comme la successeure possible de son père, compte tenu de ses activités publiques et de la nature des honneurs qui lui sont accordés.Cependant, le NIS se veut prudent, affirmant que le dirigent suprême est encore jeune et n’a pas de problème majeur de santé. Il a ajouté que la situation était ouverte à toutes les possibilités. En plus de Ju-Ae, née en 2013, Kim III aurait d’ailleurs d’autres enfants inconnus.En septembre dernier, les renseignements avaient estimé qu’il était encore trop tôt pour croire que le dictateur l’avait d’ores et déjà choisie comme dauphine.