Pyongyang supprime le mot « réunification » de sa propagande d'Etat

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord s’est mise à supprimer le mot « réunification » de ses sites officiels. Une opération qui fait suite à la déclaration de son dirigeant faite au terme de cinq jours de réunion plénière du Parti des travailleurs fin décembre.Kim Jong-un a alors promis un revirement total de la politique sud-coréenne de son régime, en affirmant que les deux Corées n’entretiennent plus de relations fraternelles. Elles seraient, selon lui, deux pays belligérants qui s’opposent l’un à l’autre.Il a été confirmé aujourd’hui que le site Internet officiel nord-coréen Uriminzokkiri avait remplacé l’une de ses pages, intitulée « la réunification entre uriminzokkiri », qui signifie littéralement « notre peuple », par celle consacrée au « grand dictionnaire de la langue coréenne ».Dans le texte disparu étaient présentés la politique de réunification du régime, annoncée en 1997 et plusieurs accords intercoréens jugés historiques. Parmi ces derniers figurait celui signé à Pyongyang le 15 juin 2000 entre Kim Jong-il, le défunt père et prédécesseur de Kim Jong-un, et le président sud-coréen de l’époque Kim Dae-jung.Même constat pour le site géré par un organe en charge des projets d’échanges avec le Sud. On ne peut plus y consulter les documents comprenant les mots « paix », « réunification », « réconciliation » ou encore « unité ».