Pyongyang condamne violemment les exercices militaires de l’armée sud-coréenne

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a ouvertement critiqué les récents exercices militaires de l’armée sud-coréenne et averti que 2024 serait une année avec des risques d’affrontements violents plus élevés.Dans un texte publié aujourd’hui par son agence de presse officielle, la KCNA, le régime communiste a notamment mis en avant que « les forces spéciales sud-coréennes avaient récemment effectué un entraînement hivernal » et a reproché au Sud de commencer cette nouvelle année avec « un comportement autodestructeur ».Les nord-Coréens ont pu lire ce même commentaire dans le Rodong Sinmun. Le journal officiel du Parti des travailleurs y a prétendu que « les plus hauts gradés de l’armée fantoche sud-coréenne déversaient un flot de paroles agressives et insufflaient un climat belliqueux ». Et d’ajouter que « les forces d’invasion avec, à leur tête, les Etats-Unis et le Japon, sont de plus en plus présentes dans la péninsule, et incitent différentes provocations telles que les frappes nucléaires ».Dans cet article, plus de précisions sont également données sur l’état d’esprit actuel qui règne à Pyongyang : en parlant de Séoul et Washington, il a annoncé que « les fanatiques d’affrontement n’éprouveront que des moments douloureux inimaginables ».De l’avis des experts sud-coréens sur la question nord-coréenne, le régime de Kim Jong-un aurait fustigé les manœuvres que l’armée du Sud mène habituellement en début d’année pour justifier ses futures provocations.Ces derniers jours en effet, Kim Jong-un intensifie ses critiques à l’égard du Sud. Il a par exemple déclaré, lors de la récente assemblée plénière du Parti des travailleurs, que les deux Corées étaient des pays hostiles et belligérants.Par ailleurs, l’armée de terre sud-coréenne a annoncé avoir lancé le 29 décembre les premiers exercices militaires de l’année avec les Etats-Unis. Les manœuvres ont duré une semaine. Il s’agissait pour essentiel de s’entraîner aux tirs réels au combat. L’objectif : renforcer les capacités à mener les opérations des forces combinées.