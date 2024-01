Yoon Suk-yeol préconise de casser « un mur en béton » entre le gouvernement et le peuple

Photo : YONHAP News

Comme annoncé, les présentations au président de la République des actions du gouvernement pour 2024 ont commencé aujourd’hui. Cette année, elles se déroulent sous forme de débats et, pour ce premier jour, ces derniers se concentraient sur « l’économie vigoureuse de la vie quotidienne ».Avant d’entrer dans le vif du sujet, Yoon Suk-yeol a pris la parole. Il a alors souligné la nécessité de « casser le mur très épais en béton », qui existerait entre l’exécutif et la population. Selon lui, si ses concitoyens ne se rendent pas compte de l’amélioration des indicateurs macroéconomiques, c’est parce que le gouvernement ne fait pas preuve de pédagogie dans la mise en œuvre de ses politiques.Le chef de l’Etat s’est aussi voulu optimiste quant à la santé économique en 2024. Effectivement, il a estimé que cette année, les exportations devront retrouver des couleurs, dopées notamment par les ventes des semi-conducteurs. La Corée du Sud connaîtra selon lui une croissance plus élevée que les autres pays industrialisés. Il a ainsi promis d’atteindre les objectifs concrets de son administration. Il s’agit en particulier d’expédier 700 milliards de dollars de produits « made in Korea » et d’attirer 35 milliards d’investissements étrangers.Yoon est aussi revenu sur quelques décisions de son gouvernement. Elles concernent entre autres l’interdiction temporaire des ventes à découvert portant sur les titres boursiers afin de protéger les investisseurs particuliers.Puis, un débat s’en est suivi. Son tout nouveau ministre de l’Economie et des Finances, Choi Sang-mok, a d’abord fait un briefing introductif sur l’orientation prévue des politiques visant « l’économie vigoureuse de la vie quotidienne ». A ce débat ont alors participé non seulement le président Yoon, mais aussi des petits commerçants, des femmes au foyer et des jeunes. Choi a annoncé que l’exécutif débloquerait au premier semestre une enveloppe de près de 11 000 milliards de wons afin de stabiliser les prix, c’est-à-dire maintenir l’inflation à moins de 3 %.